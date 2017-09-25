Помогите выявить мигрантов

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Опубликовано: 25.09.2017 13:09
Автор: ОД

ОМВД по городскому округу Дубна просит жителей и гостей наукограда о содействии в выявлении нелегальных мигрантов. На этой и следующей неделе полиция проводит спецоперацию по этому поводу.

 

"Сообщаем Вам, что на территории Московской области в период с 25 сентября по 6 октября 2017 года в целях усиления контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности, пресечения правонарушений в сфере миграционного законодательства будет проводиться операция под условным наименованием "Нелегал-2017". Просим жителей и гостей нашего города принять активное участие в её проведении. При выявлении нарушении миграционного законодательства просим сообщать по телефонам 8 (496) 212-29-04 или "112".

ОМВД России по городскому округу Дубна

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