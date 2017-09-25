Колл-центр МФЦ начинает работать

Подробности Опубликовано: 25.09.2017 11:50 Автор: ОД

Уважаемые заявители! С 1 октября 2017 года начинает работу единый колл-центр МФЦ Московской области. Звоните по номеру 8-800-550-50-30 и получайте информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг и готовности документов.

Звонок бесплатный для всех регионов России.

Напомним, что в Дубне многофункциональные центры располагаются на обоих берегах Волги.

Офис обслуживания населения на правом берегу: Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2.

Офис обслуживания населения на левом берегу: Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20