Колл-центр МФЦ начинает работать

Подробности
Опубликовано: 25.09.2017 11:50
Автор: ОД
Уважаемые заявители! С 1 октября 2017 года начинает работу единый колл-центр МФЦ Московской области.   Звоните по номеру 8-800-550-50-30 и получайте  информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг и готовности документов. 
Звонок бесплатный для всех регионов России.  
Напомним, что в Дубне многофункциональные центры располагаются на обоих берегах Волги. 
  • Офис обслуживания населения на правом берегу: Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. 
  • Офис обслуживания населения на левом берегу: Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 20

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