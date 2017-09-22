Света не будет в "Весне"

Подробности Опубликовано: 22.09.2017 10:02 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 25 по 29 сентября.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 25.09.2017 9:00 25.09.2017 17:00 СНТ Весна Тех. обслуживание 2 26.09.2017 9:00 26.09.2017 17:00 СНТ Весна, ул. Юркино, ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор Тех. обслуживание 3 26.09.2017 13:00 26.09.2017 17:00 ул. Юркино Тех. обслуживание 4 27.09.2017 9:00 27.09.2017 13:00 ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор Тех. обслуживание 5 25.09.2017 9:00 25.09.2017 17:00 ул.Жуковского,ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный Обрезка ветвей деревьев 6 26.09.2017 9:00 26.09.17 17:00 пер.Хлебозаводской, Красноармейский, Базарный ул. Березняка Обрезка ветвей деревьев 7 27.09.2017 9:00 27.09.17 17:00 ул. Спортивная, СНТ Заря Тех. обслуживание 8 28.09.2017 9:00 28.09.17 17:00 ул. Спортивная, СНТ Заря Тех. обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".