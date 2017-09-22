Света не будет в "Весне"
- Подробности
- Опубликовано: 22.09.2017 10:02
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 25 по 29 сентября.
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
25.09.2017 9:00
|
25.09.2017 17:00
|
СНТ Весна
|
Тех. обслуживание
|
2
|
26.09.2017 9:00
|
26.09.2017 17:00
|
СНТ Весна, ул. Юркино, ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор
|
Тех. обслуживание
|
3
|
26.09.2017 13:00
|
26.09.2017 17:00
|
ул. Юркино
|
Тех. обслуживание
|
4
|
27.09.2017 9:00
|
27.09.2017 13:00
|
ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор
|
Тех. обслуживание
|
5
|
25.09.2017 9:00
|
25.09.2017 17:00
|
ул.Жуковского,ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный
|
Обрезка ветвей деревьев
|
6
|
26.09.2017 9:00
|
26.09.17 17:00
|
пер.Хлебозаводской, Красноармейский, Базарный ул. Березняка
|
Обрезка ветвей деревьев
|
7
|
27.09.2017 9:00
|
27.09.17 17:00
|
ул. Спортивная, СНТ Заря
|
Тех. обслуживание
|
8
|
28.09.2017 9:00
|
28.09.17 17:00
|
ул. Спортивная, СНТ Заря
|
Тех. обслуживание
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".