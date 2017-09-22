Внимание! Плотину перекроют в субботу

Подробности Опубликовано: 22.09.2017 12:54 Автор: ОД

Завтра, 23 сентября 2017 года для укладки асфальтового покрытия с 11.00 до 16.00 планируется полное перекрытие движения автотранспорта через плотину реки Волга в Дубне. Пассажиры общественного транспорта будут довозиться автобусами непосредственно к плотине, пересекать её пешком и далее снова смогут воспользоваться автобусами.Автомобили скорой медицинской помощи и других специальных служб будут передвигаться через плотину без задержек.Также без задержки будет передвигаться автобус № 415 сообщением "Дубна - Москва".Администрация города Дубны