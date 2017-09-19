Оцените госуслуги в налоговой
- Подробности
- Опубликовано: 19.09.2017 14:28
- Автор: ОД
Теперь вы можете оценить качество предоставления государственных услуг, предоставляемых в Федеральной налоговой службе, с помощью СМС, терминала или онлайн.
С помощью СМС: 1. Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил госуслугу. 2. Вам придет СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра. 3. Оцените качество госуслуги по 5-ти балльной шкале с помощью бесплатной СМС.
С помощью терминала:
1. Воспользуйтесь пунктом меню "Оценка качества" на терминальном устройстве.
2. Введите номер талона.
3. Оцените качество предоставления госуслуги по 5-ти балльной шкале.
На сайте vashkontrol.ru:
1. Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru.
2. Выберите инспекцию ФНС России, наименование услуги, о которой хотите оставить отзыв, и дату получения услуги.
3. Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.
Услуги ФНС России, которые предлагается оценить:
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ.
3. Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.
4. Приём налоговых деклараций (расчетов).
Критерии, по которым вы можете оценить услугу:
1. Время предоставления услуги;
2. Время ожидания в очереди при получении услуги;
3. Вежливость и компетентность сотрудника налогового органа при предоставлении услуги;
4. Комфортность условий в помещении, в котором предоставлена услуга;
5. Доступность информации о порядке предоставления услуги.
Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!
12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло постановление № 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество госуслуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по конкретной услуге.