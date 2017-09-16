Отключения света ждут левый берег

Подробности Опубликовано: 16.09.2017 06:23 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 18 по 22 сентября.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 18.09.2017 9:00 18.09.2017 17:00 ул.Жуковского,ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный обрезка ветвей деревьев 2 19.09.2017 9:00 19.09.2017 17:00 ул. Ленина, 14-35,15-33 обрезка ветвей деревьев 3 20.09.2017 9:00 20.09.2017 17:00 пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский,Фрунзенский ,Чапаевский, ул.К.Маркса, ул.Центральная обрезка ветвей деревьев 4 20.09.2017 9:00 20.09.2017 17:00 ул. Макаренко 31,33,35 тех. обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".