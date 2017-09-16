Отключения света ждут левый берег
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- Опубликовано: 16.09.2017 06:23
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 18 по 22 сентября.
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
18.09.2017 9:00
|
18.09.2017 17:00
|
ул.Жуковского,ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный
|
обрезка ветвей деревьев
|
2
|
19.09.2017 9:00
|
19.09.2017 17:00
|
ул. Ленина, 14-35,15-33
|
обрезка ветвей деревьев
|
3
|
20.09.2017 9:00
|
20.09.2017 17:00
|
пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский,Фрунзенский ,Чапаевский, ул.К.Маркса, ул.Центральная
|
обрезка ветвей деревьев
|
4
|
20.09.2017 9:00
|
20.09.2017 17:00
|
ул. Макаренко 31,33,35
|
тех. обслуживание
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".