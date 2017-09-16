Отключения света ждут левый берег

Подробности
Опубликовано: 16.09.2017 06:23
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 18 по 22 сентября.

 

№ п/п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

18.09.2017 9:00

18.09.2017 17:00

ул.Жуковского,ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный

обрезка ветвей деревьев

2

19.09.2017 9:00

19.09.2017 17:00

ул. Ленина, 14-35,15-33

обрезка ветвей деревьев

3

20.09.2017 9:00

20.09.2017 17:00

пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский,Фрунзенский ,Чапаевский, ул.К.Маркса, ул.Центральная

обрезка ветвей деревьев

4

20.09.2017 9:00

20.09.2017 17:00

ул. Макаренко 31,33,35

тех. обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения"

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