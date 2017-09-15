Требуются квалифицированные рабочие, медики, инженеры
- Подробности
- Опубликовано: 15.09.2017 12:13
- Автор: ОД
Представляем актуальные вакансии Дубненского центра занятости на 8 сентября. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (г. Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ДВОРНИК
ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЕТЧЕР ЭНЕРГОСЛУЖБЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КАССИР
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
ОПЕРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕКАРЬ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ БИТУМОГРЕЙКИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ ДОЗНАВАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТ - ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЁТЧИК ВЕСОВОЙ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ