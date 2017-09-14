И вновь о перекрытии улиц

Подробности Опубликовано: 14.09.2017 12:18 Автор: ОД

14 сентября с 9 до 14 ч. перекрывался участок улицы Центральная от улицы Володарского до улицы Октябрьская в связи с укладкой асфальтового покрытия. Автобусы в это время курсировали по ул. Тверской. В следующие дни перекроют уже участок ул. Тверской.

В связи с прокладкой ливневой канализации 15 и 16 сентября 2017 года будет перекрыт для проезда автотранспорта участок улицы Тверская возле дома № 10. Работы будут проводиться строительной компанией ООО "Бетиз и К".

Напомним кстати читателям, что перекресток Боголюбова - Вернова обещали открыть для проезда после 15 сентября. По неофициальной информации, завершение работ и восстановление асфальтового покрытия на перекрестке задерживается на неопределенное количество дней. В данный момент там еще высятся горы песка.