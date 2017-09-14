И вновь о перекрытии улиц

Подробности
Опубликовано: 14.09.2017 12:18
Автор: ОД
Фото: проект "Бетиз и К". Перекроют дорогу возле белого строящегося дома

14 сентября с 9 до 14 ч. перекрывался участок улицы Центральная от улицы Володарского до улицы Октябрьская в связи с укладкой асфальтового покрытия. Автобусы в это время курсировали по ул. Тверской. В следующие дни перекроют уже участок ул. Тверской.

В связи с прокладкой ливневой канализации 15 и 16 сентября 2017 года будет перекрыт для проезда автотранспорта участок улицы Тверская возле дома № 10. Работы будут проводиться строительной компанией ООО "Бетиз и К". 

Напомним кстати читателям, что перекресток Боголюбова - Вернова обещали открыть для проезда после 15 сентября. По неофициальной информации, завершение работ и восстановление асфальтового покрытия на перекрестке задерживается на неопределенное количество дней. В данный момент там еще высятся горы песка.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к г...

Разыграли рекламные места

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разре...

Как сделать из квартиры замок

Каменная отделка стен вошла в моду не только при оформлении ...

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться