Новые услуги МФЦ

Подробности Опубликовано: 13.09.2017 12:46 Автор: ОД

Многофункциональный центр города Дубны "Мои документы" информирует жителей города, что с 1 октября 2017 г. на базе МКУ "МФЦ города Дубны" будет реализован прием и выдача документов по 6 новым государственным услугам Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Шесть новых государственным услуг Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

Согласование схемы транспортного обслуживания объектов капитального строительства на территории Московской области;

Предоставление земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в аренду;

Предоставление земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в безвозмездное пользование;

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения;

Предоставление земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в постоянное бессрочное пользование;

Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в собственности Московской области и расположенным в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Напоминаем, что теперь в МФЦ можно записываться заранее и не терять время в очереди!

Правый берег: ул. Академика Балдина, д. 2

Левый берег: ул. Свободы, д. 20