Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Дубне
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- Опубликовано: 13.09.2017 12:02
- Автор: ОД
24 сентября 2017 года пройдет 9-й открытый чемпионат Дубны по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини. Открытый - означает, что все желающие приглашаются к участию.
Категории:
- бодибилдинг юниоры,
- классический бодибилинг,
- бодифитнес,
- пляжный бодибилдинг: - до 174 см, - свыше 174 см,
- бодибилдинг мужчины: - 85 кг, - 95 кг, - свыше 95 кг,
- фитнес-бикини: - до 166 см, - свыше 166 см.
Начало в 14 часов.
Место проведения: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2.