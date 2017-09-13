Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Дубне

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Опубликовано: 13.09.2017 12:02
Автор: ОД

24 сентября 2017 года пройдет 9-й открытый чемпионат Дубны по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини. Открытый - означает, что все желающие приглашаются к участию.

 Категории:

  • бодибилдинг юниоры,
  • классический бодибилинг,
  • бодифитнес,
  • пляжный бодибилдинг: - до 174 см, - свыше 174 см,
  • бодибилдинг мужчины: - 85 кг, - 95 кг, - свыше 95 кг,
  • фитнес-бикини: - до 166 см, - свыше 166 см.

Начало в 14 часов.

Место проведения: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2.

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