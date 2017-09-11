Посадите дерево в субботу

Подробности Опубликовано: 11.09.2017 10:13 Автор: ОД

Если, несмотря на понедельник, вы уже с нетерпением придумываете, чем бы занять ближайшие выходные, если вы жалеете об уходящем лете, если вы соскучились по весенне-осенним акциям по посадке деревьев, то вы знаете, что делать в следующую субботу.

Правительство Московской области при участии Комитета лесного хозяйства Московской области 16 сентября 2017 года проводит традиционную акцию по посадке леса "Наш лес. Посади свое дерево". Пятый год, весной и осенью, на территории Московской области проходят массовые акции по посадке деревьев в лесах и парках региона. В этом году планируется посадить порядка 1,6 млн деревьев на 400 га площади лесного фонда Подмосковья, а также более 200 000 парковых деревьев на землях муниципальных образований. Как и в прошлые годы, участникам акции на всех площадках будут предоставляться необходимый инвентарь и саженцы.

Для Дубны определены следующие площадки:

1. Дворовая территория по ул. Попова, д. 3.

2. Дворовая территория по ул. Макаренко, д. 31, 33, 35.

3. Дворовая территория по ул. Тверская, д. 3, д. 5, ул Володарского д.1/7.

4. Дворовая территория по ул. Попова,д. 5, пр Боголюбова д.25, 27.

5. Дворовая территория по ул. Центральная ,д. 30, ул Березняка д.10.

6. Дворовая территория по ул. Хлебозаводская ,д. 26, 28/37.

7. Дворовая территория по ул. Карла маркса ,д. 18, ул.Володарского, д. 4/18А, 4/18Б.

8. Дворовая территория по пр. Боголюбова д.33, ул. 9Мая,д.1.

9. Дворовая территория по ул. Курчатова д.22, ул. Моховая,д.13, 4, ул. Ленинградская, д. 17.

10. Боголюбова, д. 35, детская игровая площадка.

11. Дворовая территория по ул. Центральная д.21, 21А, 21Б.

12. ул. Академика Балдина, д. 2, лесная зона.

Приглашаем всех на акцию!