Где отключат свет на неделе?
- Подробности
- Опубликовано: 09.09.2017 07:19
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 11 по 15 сентября.
|
№ п\п
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Срок заявки
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Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
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Содержание работ
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Дата, время начала
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Дата, время окончания
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1
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12.09.2017 09:00
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12.09.2017 16:00
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пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский, ул.Новоподберезская
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замена опоры
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2
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13.09.2017 09:00
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13.09.2017 16:00
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пос. Темпы
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замена опоры
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".