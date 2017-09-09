Где отключат свет на неделе?

Подробности Опубликовано: 09.09.2017 07:19 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 11 по 15 сентября.

№ п\п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 12.09.2017 09:00 12.09.2017 16:00 пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский, ул.Новоподберезская замена опоры 2 13.09.2017 09:00 13.09.2017 16:00 пос. Темпы замена опоры

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".