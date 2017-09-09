Где отключат свет на неделе?

Подробности
Опубликовано: 09.09.2017 07:19
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 11 по 15 сентября.

 

 № п\п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

    

Дата, время начала

Дата, время окончания

  
   
   

1

12.09.2017  09:00

12.09.2017 16:00

пер.Хлебозаводской, Горьковский, Пушкинский, ул.Новоподберезская

замена опоры

    

2

13.09.2017  09:00

13.09.2017 16:00

пос. Темпы

замена опоры

    

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".

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