Требуются специалисты по поддержке, закупкам и проверке
- Подробности
- Опубликовано: 08.09.2017 11:42
- Автор: ОД
Представляем актуальные вакансии Дубненского центра занятости на 8 сентября. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (г. Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР АЗС
АДМИНИСТРАТОР ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
БУХГАЛТЕР
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДВОРНИК
ДИЗЕЛИСТ
ДИСПЕТЧЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР - РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КАССИР
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
МАРКЕТОЛОГ
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ
МЕНЕДЖЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
НААЛЬНИК ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР АЗС
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ КОСМЕТОЛОГИИ
ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕКАРЬ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АБЗ
ПОМОЩНИК ЮРИСТА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРОГРАММИСТ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ БИТУМОГРЕЙКИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
РАБОЧИЙ ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИК - КОМПЛЕКТОВЩИК
СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ ДОЗНАВАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЁТЧИК ВЕСОВОЙ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ