Бесплатные семинары в налоговой

Подробности
Опубликовано: 06.09.2017 07:38
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в сентябре.

 

 7 сентября

  1. Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.
  2. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
  4. Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.

21 сентября

  1. Валютный контроль.
  2. Последствия применения ст. 48 НК РФ после направления исполнительного документа на должника-физического лица в службу судебных приставов.
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

Время проведения семинара: 11:00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Как сделать из квартиры замок

Каменная отделка стен вошла в моду не только при оформлении ...

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Спонсора публикации узнают все

Социальная сеть Instagram создала отметку о спонсоре публика...

2,8% составил около уровень инфляции в нижегородск…

Согласно информации, по отношению к декабрю прошло...

Apple презентовала новые эмодзи

Они будут доступны до конца текущего года после обновле...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться