Бесплатные семинары в налоговой
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- Опубликовано: 06.09.2017 07:38
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в сентябре.
7 сентября
- Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.
- Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
- Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
- Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.
21 сентября
- Валютный контроль.
- Последствия применения ст. 48 НК РФ после направления исполнительного документа на должника-физического лица в службу судебных приставов.
- Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
Время проведения семинара: 11:00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.