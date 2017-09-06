Глава Дубны примет предпринимателей

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Опубликовано: 06.09.2017 07:28
Автор: ОД

Во вторник 12 сентября с 17:00 в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города Глава города Дубны Вячеслав Борисович Мухин.

 

Записывайтесь на прием по телефонам (496) 212-75-18, (496) 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель получит информацию о конкретном времени его приёма. На приём одного посетителя отводится до 20 минут

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