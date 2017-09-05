Как не заблудиться в лесу

Подробности Опубликовано: 05.09.2017 08:49 Автор: Елена Майорова

Лес полон неожиданностей, здесь надо быть особенно внимательным и осторожным. С наступлением сезона сбора ягод и грибов, а также других даров леса резко увеличивается количество людей, потерявшихся в лесу. Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации.

По возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку.

Научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу

Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить

Надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких цветов (чтобы быть более заметным на фоне леса)

Возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, лекарств (если вы страдаете какими-либо заболеваниями), нож, необходимо при себе иметь карту района куда направляетесь.

Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, предполагаемом времени возвращения, своевременно информируйте их об изменении своих планов.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в этом направлении из леса оно должно оказаться слева.

Если вы заблудились в лесу, то действуйте следующим образом.

Если у вас есть телефон

Наберите телефон службы спасения «112»

Сообщите оператору из какого населенного пункта и какого района вошли в лес

Подробно опишите оператору, что видите по сторонам (речка, болото, линия электропередач), оператор проложит маршрут и укажет, через какое время какого ориентира вы достигните. При необходимости, можно связываться с ним неоднократно. Практика показывает, что оператор службы спасения через 3-4 часа выведет человека к населенному пункту.

Если вы оказались в лесу без компаса, телефона, а своё местонахождение не можете определить даже приблизительно

Заблудившись, ни в коем случае не продолжайте спонтанное движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь, сориентируйтесь. Чтобы выбрать правильное направление, надо определить части света. Если встанете в полдень спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, запад будет по левую руку, а восток по правую.

Ориентируйтесь по местным приметам.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь практически всегда приведет к людям, здесь также можно встретить тропинку, ведущую к населенному пункту.

Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужные вещи.

Самое надежное – идти на звук, прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, идущий поезд – 10км, гудки тепловоза и электровоза – 4-5 км, громкие крики – 1 км, звуки выстрела – 2-3 км, гудки автомобиля – 2-3 км, стук топора и шум мотоцикла – 0,5 км.

Почувствовали дым – идите против ветра (т.е к источнику дыма)

Если поняли, что до наступления темноты не найдёте дороги домой, приступайте к оборудованию места ночлега

До темноты из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов

Сделайте запас топлива, разведите костёр, уделите особое внимание мерам предупреждения пожара: места для костра на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего.

Запасы продовольствия равномерно распределить, воду из природных источников обязательно кипятите или очищайте с помощью фильтра.

Надеемся, что наши советы помогут вам не попасть в сложную ситуацию, а если она произойдет, правильно действовать, чтобы максимально быстро с ней справиться.

Елена Майорова, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского ТУСиС