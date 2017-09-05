Как не заблудиться в лесу
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- Опубликовано: 05.09.2017 08:49
- Автор: Елена Майорова
Лес полон неожиданностей, здесь надо быть особенно внимательным и осторожным. С наступлением сезона сбора ягод и грибов, а также других даров леса резко увеличивается количество людей, потерявшихся в лесу. Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации.
- По возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку.
- Научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу
- Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить
- Надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких цветов (чтобы быть более заметным на фоне леса)
- Возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, лекарств (если вы страдаете какими-либо заболеваниями), нож, необходимо при себе иметь карту района куда направляетесь.
- Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, предполагаемом времени возвращения, своевременно информируйте их об изменении своих планов.
- Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в этом направлении из леса оно должно оказаться слева.
Если вы заблудились в лесу, то действуйте следующим образом.
Если у вас есть телефон
Наберите телефон службы спасения «112»
Сообщите оператору из какого населенного пункта и какого района вошли в лес
Подробно опишите оператору, что видите по сторонам (речка, болото, линия электропередач), оператор проложит маршрут и укажет, через какое время какого ориентира вы достигните. При необходимости, можно связываться с ним неоднократно. Практика показывает, что оператор службы спасения через 3-4 часа выведет человека к населенному пункту.
Если вы оказались в лесу без компаса, телефона, а своё местонахождение не можете определить даже приблизительно
Заблудившись, ни в коем случае не продолжайте спонтанное движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь, сориентируйтесь. Чтобы выбрать правильное направление, надо определить части света. Если встанете в полдень спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, запад будет по левую руку, а восток по правую.
Ориентируйтесь по местным приметам.
Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь практически всегда приведет к людям, здесь также можно встретить тропинку, ведущую к населенному пункту.
Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужные вещи.
Самое надежное – идти на звук, прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, идущий поезд – 10км, гудки тепловоза и электровоза – 4-5 км, громкие крики – 1 км, звуки выстрела – 2-3 км, гудки автомобиля – 2-3 км, стук топора и шум мотоцикла – 0,5 км.
Почувствовали дым – идите против ветра (т.е к источнику дыма)
Если поняли, что до наступления темноты не найдёте дороги домой, приступайте к оборудованию места ночлега
До темноты из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов
Сделайте запас топлива, разведите костёр, уделите особое внимание мерам предупреждения пожара: места для костра на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего.
Запасы продовольствия равномерно распределить, воду из природных источников обязательно кипятите или очищайте с помощью фильтра.
Надеемся, что наши советы помогут вам не попасть в сложную ситуацию, а если она произойдет, правильно действовать, чтобы максимально быстро с ней справиться.
Елена Майорова, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского ТУСиС
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