У вас не будет электричества

Подробности
Опубликовано: 03.09.2017 00:58
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 4 по 8 сентября.

 

 №

Наименование структурного подразделения филиала

Срок заявки

Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

Дубненский филиал

04.09.2017 9:00

04.09.2017 16:00

ТП-203 ВЛ-0,4кВ Ф№2

пос. Темпы

обрезка ветвей деревьев

2

Дубненский филиал

05.09.2017 9:00

05.09.2017 16:00

ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф№10

ул.Жуковского, ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный

обрезка ветвей деревьев

3

Дубненский филиал

06.09.2017 9:00

06.09.2017 16:00

ТП-28 ВЛ-0,4кВ Ф№5

ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная

замена опоры

4

Дубненский филиал

08.09.2017 9:00

08.09.2017 16:00

ТП-27 ВЛ-0,4кВ Ф№11

ул. Войкова, Новая

монтаж провода

С полным перечнем плановых отключений dы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php

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