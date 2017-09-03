У вас не будет электричества
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- Опубликовано: 03.09.2017 00:58
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 4 по 8 сентября.
|
№
|
Наименование структурного подразделения филиала
|
Срок заявки
|
Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
Дубненский филиал
|
04.09.2017 9:00
|
04.09.2017 16:00
|
ТП-203 ВЛ-0,4кВ Ф№2
|
пос. Темпы
|
обрезка ветвей деревьев
|
2
|
Дубненский филиал
|
05.09.2017 9:00
|
05.09.2017 16:00
|
ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф№10
|
ул.Жуковского, ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный
|
обрезка ветвей деревьев
|
3
|
Дубненский филиал
|
06.09.2017 9:00
|
06.09.2017 16:00
|
ТП-28 ВЛ-0,4кВ Ф№5
|
ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная
|
замена опоры
|
4
|
Дубненский филиал
|
08.09.2017 9:00
|
08.09.2017 16:00
|
ТП-27 ВЛ-0,4кВ Ф№11
|
ул. Войкова, Новая
|
монтаж провода
С полным перечнем плановых отключений dы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php