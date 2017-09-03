У вас не будет электричества

Подробности Опубликовано: 03.09.2017 00:58 Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 4 по 8 сентября.

№ Наименование структурного подразделения филиала Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 Дубненский филиал 04.09.2017 9:00 04.09.2017 16:00 ТП-203 ВЛ-0,4кВ Ф№2 пос. Темпы обрезка ветвей деревьев 2 Дубненский филиал 05.09.2017 9:00 05.09.2017 16:00 ТП-16 ВЛ-0,4кВ Ф№10 ул.Жуковского, ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер.Школьный обрезка ветвей деревьев 3 Дубненский филиал 06.09.2017 9:00 06.09.2017 16:00 ТП-28 ВЛ-0,4кВ Ф№5 ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная замена опоры 4 Дубненский филиал 08.09.2017 9:00 08.09.2017 16:00 ТП-27 ВЛ-0,4кВ Ф№11 ул. Войкова, Новая монтаж провода

С полным перечнем плановых отключений dы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php