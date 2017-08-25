Дубне нужны аппаратчик химводоочистки, дизелист и рабочий битумогрейки
- Подробности
- Опубликовано: 25.08.2017 13:44
- Автор: ОД
Представляем вакансии ГКУ МО Дубненского центра занятости населения на 25 августа 2017 года. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна, ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР АЗС
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДВОРНИК
ДИЗЕЛИСТ
ДИСПЕТЧЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КАССИР
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
МАРКЕТОЛОГ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕТОДИСТ
МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
МОНТАЖНИК ОКОН ПВХ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
НАЧАЛЬНИК ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР АЗС
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПЕКАРЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АБЗ
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПОМОЩНИК ЮРИСТА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРОГРАММИСТ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РАБОЧИЙ БИТУМОГРЕЙКИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ДОЗНАВАТЕЛЬ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЁТЧИК ВЕСОВОЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ