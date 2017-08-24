Опоры моста в Дубне становятся под нагрузку

Подробности Опубликовано: 24.08.2017 19:32 Автор: Наталия Теряева

Сегодня на правобережной площадке моста через Волгу в Дубне подняли на опоры первую металлическую деталь пролета моста.

Специальную машину для подъема многотонных деталей конструкции ждали к двум часам дня. Она подъехала позже, и подъем начался совсем под вечер – около половины седьмого.

Деталь весом 57 тонн поднимали с земли медленно и осторожно. По мере подъема разворачивали конструкцию в воздухе тросами. Она должна была лечь одним концом на вечную бетонную опору, а другим – на временную сборную металлическую опору, где части пролетов будут соединять между собой болтами и с помощью сварки.

Подъем первой детали пролета занял около 25 минут.

Рядом на стройплощадке штабелями были сложены еще 1000 тонн элементов металллических пролетов моста. Вес всей металлической конструкции моста должен составить, согласно проекту, более 10 000 тонн.

На импровизированной пресс-конференции для журналистов руководитель проекта строительства моста через Волгу в Дубне, заместитель директора «Мостоотряда-90» Александр Крымский рассказал, что монтаж пролетных конструкций на опорах будт проводиться одновременно с двум концов моста – левобережного и правобережного. В следующем году металлические пролеты моста соединятся над Волгой.

В сентябре-октябре текущего года, то есть уже почти через месяц-полтора, будут полностью завершены все 14 береговых опор моста. Три русловые опоры выстроят к маю будущего года. График строительства соблюдается.

Металлические конструкции для пролетов моста в Дубне изготовили три российских предприятия: «Воронежстальмост», Зеленодольский завод имени М.Горького, «Омскстальмост».

Последний блок пролетных конструкций моста через Волгу в Дубне строители обещают установить в октябре следующего года. И тогда останется только положить асфальтовое полотно, чтобы проехать по новому мосту.