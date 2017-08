«RockestraLive» – таким рок вы еще не слышали!

Подробности Опубликовано: 24.08.2017 19:27 Автор: Екатерина Останкович

21 октября в ДК «Мир» симфонический оркестр «RockestraLive» вновь представит обширную концертную программу всем любителям рок-музыки.

Осенью 2017 года ребята возвращаются в Дубну, чтобы наполнить зал драйвом и энергией рока, сочетающимися с торжественностью и возвышенностью симфонической музыки. В программе Вас ожидают: взрывные Green Day, Limp Bizkit и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Muse, мелодичные Arctic Monkeys, The White Stripes, 30 Seconds To Mars и многие другие.



Подобной уникальности концерт не смогут оставить без внимания как поклонники рока, так и любители академической классики. Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Харизма и энергетика выступающих музыкантов не позволит вам усидеть на месте!



Музыканты RockestraLive подготовили сюрприз для своих слушателей. 3 ноября на сцене столичного клуба "Москва" оркестр представит свою обновленную третью программу, в которую вошли композиции основателей современного рока: Deep Purple, Queen, AC/DC, Led Zeppelin. Не обошлось и без именитых групп современности, таких как Imagine Dragons или же Twenty One Pilots.



«RockestraLive» – это молодой и энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя среди слушателей альтернативной музыки. Музыканты посетили множество городов России, где подарили своим зрителям незабываемые эмоции, своей музыкой унося слушателей на концерты мировых рок-гигантов. Оркестр успел выступить на многих российских площадках, в том числе и на главной сцене страны – Кремлёвском дворце. Зачем ждать своего любимого исполнителя годами, если можно почувствовать ту же энергетику в своем городе уже совсем скоро!

21 октября в 19:00 по адресу: г. Дубна, аллея Высоцкого, 1

Возрастное ограничение 12+

Билеты можно приобрести в кассах ДК "Мир".

Подробнее: https://vk.com/rockestra