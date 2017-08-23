Личный кабинет контрольно-кассовой техники

Подробности Опубликовано: 23.08.2017 13:17 Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Московской области напоминает налогоплательщикам о том, что они могут использовать личный кабинет контрольно-кассовой техники для связи с налоговыми органами.

Новый Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" вводит понятие кабинета контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

Это очень удобный инструмент, который позволяет реализовать бесконтактный принцип взаимодействия с налоговыми органами.

Как гласит закон, личный кабинет контрольно-кассовой техники используется организациями, индивидуальными предпринимателями и налоговыми органами для реализации своих прав и обязанностей, установленных законодательством о применении контрольно-кассовой техники.

Личный кабинет контрольно-кассовой техники - это развитие идеи личного кабинета организации и индивидуального предпринимателя, который уже сейчас намного упростил жизнь многим налогоплательщикам в рамках реализации законодательства о налогах и сборах.

С помощью личного кабинета контрольно-кассовой техники налогоплательщик сможет осуществлять не только все регистрационные действия с кассовыми аппаратами - зарегистрировать, перерегистрировать или снять кассу с регистрации, но и осуществлять юридически значимое взаимодействие с налоговым органом - обращаться в налоговые органы, предоставлять различную информацию и документы, получать запросы и сообщения налоговых органов и прочее.

Помимо этого, через личный кабинет реализовано общение с налоговыми органами производителей кассовых аппаратов и фискальных накопителей, экспертных организаций, а также операторов фискальных данных и соискателей разрешения на обработку фискальных данных.

Для Вашего удобства доступ к кабинету контрольно-кассовой техники можно получить через личные кабинеты организаций и индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС России.

Подробные инструкции, как пользоваться личным кабинетом контрольно-кассовой техники, размещены непосредственно на страницах личного кабинета.