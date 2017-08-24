Открылся новый портал - "соцсеть" для бизнеса

Подробности Опубликовано: 24.08.2017 16:32 Автор: ОД

Администрация Дубны предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства скооперироваться в Интернете. В Подмосковье создан новый официальный портал для этих целей. На интерактивной карте портала отмечено уже 27 дубненских предприятий.

"Уважаемые представители малого и среднего предпринимательства!

Информируем вас о том, что для продуктивного развития и поддержки малого и среднего бизнеса под эгидой министерства инвестиций и инноваций Московской области был создан портал кооперации промышленных предприятий Московской области.

Данный портал - это бесплатная площадка для взаимодействия предприятий. Он представляет собой интернет-сервис, где зарегистрировавшиеся промышленные предприятия Московской области смогут увидеть информацию о других промышленных предприятиях, их закупаемой и производимой продукции, а также найти себе поставщика или покупателя внутри Московской области.

Адрес портала — https://prom.mosreg.ru/, в настоящее время он открыт для регистрации.

По вопросам, связанным с регистрацией и работой на портале, вы можете обратиться в управление инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий администрации г. Дубны по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону 8(496)2180505 *доб. 363.

Приглашаем вас на портал кооперации промышленных предприятий Московской области!"

Администрация города Дубны