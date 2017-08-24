Перерасчет страховой части пенсии для работающих

Подробности Опубликовано: 24.08.2017 12:00 Автор: ОД

С 1 августа 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" отделение Пенсионного фонда России по г. Москве и Московской области производит беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Также делается перерасчет страховых пенсий по случаю потери кормильца. Все вышеперечисленное актуально при условии, если 1 августа 2017 года следует за годом, в котором была назначена указанная пенсия, и страховых пенсий по инвалидности, если за данных работающих граждан работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Для работающих пенсионеров основанием перерасчета является увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, которая ежегодно проводится в феврале, когда размер пенсии увеличивается на определенный процент, августовский перерасчет носит сугубо индивидуальный характер: размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы начисленных за него работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы (но не более 3,00 баллов), не учтенных при назначении пенсии.

Если учесть, что работавшие в 2016 году пенсионеры могли прекратить трудовую деятельность, уволиться и стать неработающими пенсионерами, августовский перерасчет несколько различается для работающих и уже не работающих пенсионеров. Так как на 1 августа 2017 года стоимость пенсионного балла для работающих пенсионеров составила 71, 41 руб., то максимальное увеличение перерасчета для них составляет сумму 214, 23 руб. Для неработающих пенсионеров стоимость пенсионного балла на 1 августа 2017 года равняется 78, 58 руб. Максимальное увеличение для них - 235,74 руб.

Обращаем внимание, что для пенсий, назначенных в 2016 году, количество пенсионных баллов, учтенных для назначения пенсии, не может быть более 7,83.

При перерасчете с 1 августа 2017 года по делам, назначенным в 2016 году, учитывается такое количество пенсионных баллов (но не более 3,00 баллов), которое не учтено при назначении пенсии.

Так, если при назначении пенсии в 2016 году учтено 4,00 пенсионных балла, то при перерасчете с 01.08.2017 количество пенсионных баллов составит 7,83 - 4,00 = 3,83 (но не более 3,00).

Если же при назначении пенсии в 2016 году учтено 7,83 пенсионных балла (максимум), то при перерасчете с 01.08.2017 количество пенсионных баллов составит 7,83 - 7,83 = 0,00 (то есть перерасчет не производится).

По материалам управления Пенсионного фонда г. Дубны