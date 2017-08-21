Родители школьников, записывайтесь на прием

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 14:42 Автор: ОД

24 августа с 10.00 в администрации города Дубны пройдет тематический приём граждан по вопросам подготовки к новому учебному году. На прием необходимо предварительно записаться по телефону.

Прием проводят:

заместитель руководителя Администрации Мадфес Николай Юрьевич с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 111, телефон для записи на прием 218-05-05*234, 418, 223, 334.

с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 111, телефон для записи на прием 218-05-05*234, 418, 223, 334. Начальник управления народного образования Виноградова Татьяна Константиновна с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Мира, д. 1, кабинет 28, телефон для записи на прием 214-02-50.