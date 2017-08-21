Способы борьбы с любителями сорить найдены

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 08:35 Автор: Наталия Теряева

Воскресным вечером 20 августа по берегу реки Дубна прошли антимусорным рейдом глава Дубны Вячеслав Мухин и представители администрации Дубны вместе с сотрудниками адмтехнадзора, полиции, активистами «Молодой гвардии» и журналистами. Получили много впечатлений и сделали несколько полезных выводов.

Рейд вдоль реки начался от профилактория «Ратмино». Шли по грунтовой дороге вдоль забора профилактория. Укатанная грунтовка – вся в глубоких ямах от колес автомобилей отдыхающих. По обе стороны дороги в траве виднелись объедки и пластмассовая упаковка от продуктов. Местами лежали целые навалы из полиэтиленовых пакетов с гниющим мусором.

На берегу Дубны люди отдыхали компаниями и семьями. Одни загорали, другие удили рыбу с прибрежной полосы. «Обходят берег и снимают. Покажут – могут быть неприятности», – услышали мы, приближаясь к одной из компаний курортников. Около машины с номерами не московского региона стоял пузатый завязанный пакет с арбузными корками. «Мы не выбрасываем здесь мусор, заберем все с собой», – заверили отдыхающие участников рейда. То же самое пообещали все обойденные рейдом расположившиеся на берегу компании. Они тоже оказались любителями арбузов.

Рядом с местом отдыха каждой из компаний лежали мусорные кучи, но все отдыхающие заявили, что это не они приложили к ним руку. Возможно, это и в самом деле было так.

Интересно, что все замеченные на берегу автомобили были либо с со столичными номерами, либо с номерами других неподмосковных регионов.

На другом популярном месте отдыха – так называемой Пьяной поляне на берегу реки Дубны – тоже было людно. И тоже мусорно. Рейд прибыл туда в самый разгар веселья. «Мне-е малым мало спало-ось...», – разухабисто оглашал окрестности чей-то бас из травы. Повсюду валялись пластиковые бутылки, пакеты и упаковка.

Наблюдая все это безобразие, участники рейда во время своего путешествия обсуждали, как исправить ситуацию. Всем было ясно, что борьба с мусором силами энтузиастов, которые периодически приходят наводить порядок, не эффективна. Сразу же после наведения порядка кучи мусора вырастают снова и снова.

Невоспитанные люди, оставляяющие после себя объедки и упаковку от еды, не ценят чужих усилий в поддержании чистоты.

Польза от развешанных энтузиастами плакатов типа «Оставил мусор, а теперь хрюкни» тоже очень спорна: человека невозможно воспитать путем его оскорбления.

Увеличение количества мусорных контейнерах тоже проблему не решит.

Во-первых, сколько контейнеров ни поставь, они все равно будут переполнены, а вокруг будет валяться мусор. Кто не верит, может прогуляться по Парку семейного отдыха в выходные дни. Там на каждом шагу стоят урны, и все они окружены вываливающимся из них мусором.

Во-вторых, вывоз одного крупногабаритного мусорного контейнера стоит около 30 000 рублей в месяц. В год эти затраты составят 360 000 рублей. В Дубне около 40 мест отдыха, где навалы мусора равны объему такого контейнера. Годовые затраты на 40 контейнеров составили бы 14 миллионов 400 тысяч рублей из городского бюджета. Как все мы знаем, у нашего муниципалитета лишних денег нет.

Участники рейда пришли к согласию, что в сложившейся ситуации есть два пути наведения порядка в обращении с мусором в местах отдыха.

Путь первый: работа с детьми. Очень действенной оказалась работа компании «Экосистема» со школьниками Дубны в приучении их к раздельному сбору мусора. Дети и сами научились разделять мусор для его переработки, и учат этому родителей. Значит надо дополнить эту пропаганду раздельного сбора мусора объяснением школьникам, как нужно поступать с мусором на отдыхе.

Это совсем просто. Человек идет на пляж и несет с собой в пакете, условно говоря, бутылку воды и пару бутербродов. На пляже он съедает бутерброды, выпивает воду, Пакет, с которым он пришел на пляж, становится в несколько раз легче. Поэтому человеку ничего не стоит отнести этот опустевший пакет домой и выбросить в мусорный контейнер в своем дворе, за вывоз которого этот человек уже заплатил.

Путь второй: воспитание взрослых рублем. Все мы видим, что в Дубне водители исправно пропускают пешеходов на пешеходных переходах. (Хотя не все пешеходы это ценят, а некоторые не отдают себе отчета в своих действиях, как например, некоторые мамаши с грудными младенцами, что останавливаются посреди автодороги поговорить по мобильному телефону.) Так было не всегда. Еще десять лет назад на проспекте Боголюбова резвые водители давили пешеходов прямо на переходах. Водителей примерно за год воспитали сотрудники ГАИ. Они регулярно дежурили у пешеходных переходов и нещадно штрафовали водителей, которые не хотели пропускать пешеходов. Эту эффективную практику есть смысл применить и в борьбе с любителями сорить в местах отдыха.

Участники рейда согласились в том, что у входа на каждое место отдыха нужно поставить большой плакат с предупреждением, что здесь сорить нельзя, с указанием, куда мусор выбрасывать можно, и с размером штрафа за оставленный здесь мусор. Предупрежденных посредством плакатов граждан должны контролировать регулярные неожиданные рейды полиции и адмтехнадзора, которые будут штрафовать нарушителей порядка.

Участвовавший в рейде начальник управления ЖКХ администрации города Дмитрий Шилин пообещал, что в бюджет следующего года будут заложены средства на изготовление и установку таких информационных плакатов.

Глядишь, после применения опыта ГАИ в Дубне через пару лет и мусорить прекратят.

После рейда я зашла воскресным вечером в Парк семейного отдыха. Все урны были переполнены пластиковыми бутылками, бумажными и пластиковыми стаканчиками и тарелками. Хотя каждому разумному человеку должно быть понятно, что урна предназначена для мелкого мусора – бумажных фантиков, салфеток и тому подобного.

И я думаю, что нужен третий путь в борьбе с мусором: пункты платного приема пластиковых бутылок и посуды на переработу. Во времена СССР такой пункт назывался пунктом приема стеклотары. Сегодня этот советский опыт успешно применяется в Германии в осовремененном виде. В каждом супермаркете там установлены автоматы по приему за деньги стеклянных и пластиковых бутылок. А в цену бутылки с напитком заложена цена пустой бутылки, отдельно обозначенная в ценнике. Эта практика с недавних пор перешла и в Чехию.

Еще в СССР был другой полезный опыт – старьевщики, которые ходили по дворам и принимали бумажные и тряпичные отходы за деньги. Хоть небольшая, но копеечка.

А в Парке семйного отдыха я заметила еще одну деталь. У каждого входа в парк стоит знак запрета на выгул там собак. Но никто не следит за соблюдением этого запрета. Наверное, стоило бы полицеским нарядам пару раз прогуляться в парке и публично выписать несколько штрафов гражданам с собаками. Тогда остальные собаководы поискали бы другие места для гуляния с питомцами. А в парке стало бы чище и безопаснее.