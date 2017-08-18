День флага в Дубне

Подробности
Опубликовано: 18.08.2017 16:42
Автор: Наталья Борозна

Очередной праздник пройдет в наукограде 22 августа. Страна отмечает День флага Российской Федерации. ОЭЗ "Дубна" ознаменовала эту дату настоящим, полноценным праздником: в программе конкурс граффити, турнир по стрельбе из пневматики, фестиваль красок и еще один модный тренд - построение автомобилей в цветах российского флага.

Площадка Особой экономической зоны "Дубна", ул. Программистов, д. 4

С 8.00 до 20.30 – конкурс граффити "Экология и инновации в красках"

Площадка гостиницы "Резидент-отель" Особой экономической зоны "Дубна", ул. Программистов, д. 4, стр. 1

17.00 – 17.30 - торжественная часть открытия мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

Площадка гостиницы "Резидент-отель" Особой экономической зоны "Дубна", ул. Программистов, д. 4, стр. 1

17.30 – 20.00 – фестиваль красок.

Площадка гостиницы "Резидент-отель" Особой экономической зоны "Дубна", ул. Программистов, д. 4, стр. 1

17.30 – 19.30 - турнир по прикладной стрельбе из пневматического оружия.

Вертолетная площадка Особой экономической зоны "Дубна", ул. Программистов, д. 4

19.00 – 21.00 – автомобильный флешмоб (выстраивание машин белого, синего и красного цветов в виде флага).

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Спонсора публикации узнают все

Социальная сеть Instagram создала отметку о спонсоре публика...

2,8% составил около уровень инфляции в нижегородск…

Согласно информации, по отношению к декабрю прошло...

Apple презентовала новые эмодзи

Они будут доступны до конца текущего года после обновле...

В начале лета автомобильный рынок на Украине проде…

Начало сезона отпусков не охладило пыл украинских клиен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться