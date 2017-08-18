Плановые отключения - в Козлаках, Темпах и частном секторе ЛБ

Подробности Опубликовано: 18.08.2017 13:47 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 21 по 25 августа.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 21.08.2017 9:00 21.08.2017 16:00 ул.Козлаки Завод кабеля в КТП 2 22.08.2017 9:00 22.08.2017 16:00 пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская Обрезка ветвей деревьев, выправка опоры. 3 23.08.2017 9:00 23.08.2017 16:00 пер.Хлебозаводской,Горьковский, Пушкинский,ул.Новоподберезская Обрезка ветвей деревьев 4 24.08.2017 9:00 24.08.2017 16:00 пер.Хлебозаводской,Горьковский, Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский,ул.К.Маркса,ул.Центральная Обрезка ветвей деревьев 5 22.08.2017 9:00 22.08.2017 15:00 п.Темпы Техническое обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".