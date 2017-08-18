Плановые отключения - в Козлаках, Темпах и частном секторе ЛБ

Подробности
Опубликовано: 18.08.2017 13:47
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 21 по 25 августа.

 

№ п/п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

21.08.2017 9:00

21.08.2017 16:00      

ул.Козлаки

Завод кабеля в КТП

2

22.08.2017 9:00

22.08.2017 16:00

пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская

Обрезка ветвей деревьев, выправка опоры.

3

23.08.2017 9:00

23.08.2017 16:00

пер.Хлебозаводской,Горьковский, Пушкинский,ул.Новоподберезская

Обрезка ветвей деревьев

4

24.08.2017 9:00

24.08.2017 16:00

пер.Хлебозаводской,Горьковский,

Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский,ул.К.Маркса,ул.Центральная

Обрезка ветвей деревьев

5

22.08.2017 9:00

22.08.2017 15:00

п.Темпы

Техническое обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".

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