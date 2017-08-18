Плановые отключения - в Козлаках, Темпах и частном секторе ЛБ
- Подробности
- Опубликовано: 18.08.2017 13:47
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 21 по 25 августа.
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
21.08.2017 9:00
|
21.08.2017 16:00
|
ул.Козлаки
|
Завод кабеля в КТП
|
2
|
22.08.2017 9:00
|
22.08.2017 16:00
|
пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская
|
Обрезка ветвей деревьев, выправка опоры.
|
3
|
23.08.2017 9:00
|
23.08.2017 16:00
|
пер.Хлебозаводской,Горьковский, Пушкинский,ул.Новоподберезская
|
Обрезка ветвей деревьев
|
4
|
24.08.2017 9:00
|
24.08.2017 16:00
|
пер.Хлебозаводской,Горьковский,
Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский,ул.К.Маркса,ул.Центральная
|
Обрезка ветвей деревьев
|
5
|
22.08.2017 9:00
|
22.08.2017 15:00
|
п.Темпы
|
Техническое обслуживание
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".