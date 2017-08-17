Будут перестилать переезд и ремонтировать площадь у вокзала

Подробности Опубликовано: 17.08.2017 12:59 Автор: ОД

Сообщаем новости от Московско-Савеловской дистанции пути и администрации города Дубны о всё новых и новых ограничениях в передвижении дубненцев по родному городу.

Московско-Савеловская дистанция пути сообщает, что в ночь с 22 августа на 23 августа с полуночи до 5 часов утра (всего – 5 часов) будут проводиться работы по капитальному ремонту переездного настила (смена резинокордового настила, асфальтировка) на переезде 128-й километр у станции Большая Волга, в связи с чем железнодорожный переезд 128 км (пересечение Дмитровского шоссе с ул. Станционной) в указанный период времени будет закрыт.

Администрация города Дубны сообщает, что 18 и 19 августа в связи с дорожными работами на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала "Большая Волга" будет закрыта парковка для автотранспорта. Работы на площади начнутся в 8.00 18 августа.

Также есть сведения, что с позднего вечера 18 августа и до вечера 20 августа дорожники полностью перекроют участок проспекта Боголюбова от ТЦ "Терминалы А и В" до улицы Вернова.