Время сообщать о наркопреступлениях

Подробности Опубликовано: 14.08.2017 17:47 Автор: ОД

Полиция просит содействия граждан в выявлении наркопреступлений. Стартовал второй этап профилактической операции по выявлению незаконного оборота опиумных наркотиков.

"Уважаемые жители и гости города!

В настоящий момент на территории города проводится 2 этап оперативно-профилактической операции "Мак", направленной на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения и стабилизацию оперативной обстановки города.

Если вы стали очевидцем преступления, либо правонарушения или обладаете информацией по вопросам незаконного оборота наркотиков – просьба сообщить по телефонам Дежурной части ОМВД России по г. о. Дубна: 8 (49621) 4-71-19, 8 (49621) 4-72-90 либо по номеру 112.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина".