Накануне учебного года требуются преподаватели
- Подробности
- Опубликовано: 14.08.2017 17:37
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна, ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) на 14 августа. ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АРХИТЕКТОР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАРДЕРОБЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГУВЕРНАНТКА
ИНЖЕНЕР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КАССИР
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ЛЕСНИК
МАРКЕТОЛОГ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
НАЧАЛЬНИК ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ОХРАННИК
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПЕКАРЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПОМОЩНИК ЮРИСТА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ
ПРОГРАММИСТ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИК - КОМПЛЕКТОВЩИК
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТА
СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ