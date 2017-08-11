Загляните на выставку "жуков"

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Опубликовано: 11.08.2017 12:07
Автор: Наталья Борозна

Сообщество любителей автомобилей марки "фольксваген жук" Little Beetle CluB (Литл Битл Клаб) присоединится к проведению Всероссийского дня физкультурника в Дубне.

12 августа в 10.00 около спорткомплекса "Руслан" состоится выставка "жуков" - одних из наиболее массовых автомобилей в мировой истории.  До 11.00 все желающие смогут посидеть внутри и сделать селфи с "жуками". С 11.10 представители данного автомобильного сообщества примут участие в благотворительной акции, посвященной 1 сентября. 

Little Beetle CluB (Литл Битл Клаб) в соцсетях: Фейсбуке, Вконтакте и Инстаграме.



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