ОГЭ ОИЯИ проведет понедельник без света

Подробности Опубликовано: 11.08.2017 10:24 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 14 по 18 августа.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 14.08.2017 9:00 14.08.2017 17:00 ЦЭМ, ОГЭ ОИЯИ техническое обслуживание 2 15.08.2017 9:00 15.08.2017 17:00 пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, Кировский, ул. Новоподберезская, Центральная, К.Маркса , ТП-47" Бетиз" техническое обслуживание 3 17.08.2017 9:00 17.08.2017 17:00 пос. Темпы техническое обслуживание, выпиловка 4 15.08.2017 9:00 15.08.2017 17:00 ул. Новоподберезская, Хлебозаводская выпиловка 5 18.08.2017 9:00 18.08.2017 14:00 ул. Жуковского, Октябрьская, пер.Октябрьский, Школьный, выпиловка 6 16.08.2017 9:00 16.08.2017 17:00 ул. Вокзальная, Луговая, Железнодорожная выпиловка

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".