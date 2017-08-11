ОГЭ ОИЯИ проведет понедельник без света

Подробности
Опубликовано: 11.08.2017 10:24
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 14 по 18 августа.

 

 № п/п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

14.08.2017 9:00      

14.08.2017 17:00      

ЦЭМ, ОГЭ ОИЯИ

техническое обслуживание

2

15.08.2017 9:00      

15.08.2017 17:00      

пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, Кировский, ул. Новоподберезская, Центральная, К.Маркса , ТП-47" Бетиз"

техническое обслуживание

3

17.08.2017 9:00      

17.08.2017 17:00      

пос. Темпы

техническое обслуживание, выпиловка

4

15.08.2017 9:00      

15.08.2017 17:00      

ул. Новоподберезская, Хлебозаводская

выпиловка

5

18.08.2017 9:00      

18.08.2017 14:00      

ул. Жуковского, Октябрьская, пер.Октябрьский, Школьный,

выпиловка

6

16.08.2017 9:00      

16.08.2017 17:00      

ул. Вокзальная, Луговая, Железнодорожная

выпиловка

 С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения"

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