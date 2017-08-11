ОГЭ ОИЯИ проведет понедельник без света
- Подробности
- Опубликовано: 11.08.2017 10:24
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 14 по 18 августа.
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
14.08.2017 9:00
|
14.08.2017 17:00
|
ЦЭМ, ОГЭ ОИЯИ
|
техническое обслуживание
|
2
|
15.08.2017 9:00
|
15.08.2017 17:00
|
пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, Кировский, ул. Новоподберезская, Центральная, К.Маркса , ТП-47" Бетиз"
|
техническое обслуживание
|
3
|
17.08.2017 9:00
|
17.08.2017 17:00
|
пос. Темпы
|
техническое обслуживание, выпиловка
|
4
|
15.08.2017 9:00
|
15.08.2017 17:00
|
ул. Новоподберезская, Хлебозаводская
|
выпиловка
|
5
|
18.08.2017 9:00
|
18.08.2017 14:00
|
ул. Жуковского, Октябрьская, пер.Октябрьский, Школьный,
|
выпиловка
|
6
|
16.08.2017 9:00
|
16.08.2017 17:00
|
ул. Вокзальная, Луговая, Железнодорожная
|
выпиловка
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".