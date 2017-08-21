Августовские рейды ГИБДД в Дубне

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 08:27 Автор: ОД

Несколько профилактических операций проведут в августе дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

6, 12, 19, 22 августа в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

1, 8, 15, 22, 29 августа пройдет операция "Детское кресло".

С 14 августа по 20 августа - оперативно-профилактический рейд "Опасный груз".

С 21 августа по 17 сентября - комплексное информационно-профилактическое мероприятие "Внимание, дети" (проводится в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижения тяжести последствий ДТП, с участием несовершеннолетних).

С 21 августа по 3 сентября - профилактическое мероприятие "Автобус" (проходит в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок).

Внимание! По мере поступления информации от ГИБДД информация обновляется.