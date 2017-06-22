Роспотребнадзор ответит на вопросы туристов

Подробности
Опубликовано: 22.06.2017 08:00
Автор: ОД

С 26 июня по 10 июля в Роспотребнадзоре будет работать горячая линия для консультирования по вопросам туруслуг и инфекционных угроз за рубежом.

Уважаемые потребители!

В Управлении Роспотребнадзора по Московской области, в период с 26 июня по 10 июля 2017 года будет работать горячая линия для тематического консультирования граждан по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Интересующие вопросы по туристическим услугам вы сможете задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону 8(498)684-48-03. Консультацию по инфекционным угрозам за рубежом можно будет получить по телефону 8(495)586-12-01. Также консультирования проводят специалисты территориальных отделов Управления с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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