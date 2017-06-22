Кто начал Великую Отечественную войну: только факты

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Опубликовано: 22.06.2017 08:51
Автор: Кирилл Свояков

В канун 22 июня – 76-й годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз – опубликованы новые факты о начале Великой Отечественной воны.

Уникальные документы из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны РФ о событиях первых дней Великой Отечественной войны теперь можно найти на сайте оборонного ведомства.

Все документы ранее никогда не публиковались. Цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний военачальников.

Документы информируют о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и данные о степени готовности к началу войны оборонительного рубежа на линии государственной границы.

В письме генерал-лейтенанта Кузьмы Николаевича Деревянко (в 1941 г. – зам. начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Северо-Западного фронта), например, говорится: «Группировка немецко-фашистских войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области в последние дни перед войной была известна штабу округа достаточно полно и в значительной ее части и подробно... Вскрытая группировка немецко-фашистских войск накануне военных действий расценивалась разведотделом [штаба округа] как наступательная группировка с значительным насыщением танками и моторизованными частями». 

Генерал-лейтенант Петр Петрович Собенников (в 1941 г. – командующий войсками 8-й Армии Прибалтийского особого военного округа Северо-Западного фронта)  свидетельствует: «Насколько неожиданно для подходивших войск началась война можно судить например по тому, что личный состав тяжелого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге на рассвете 22 июня, прибыв на ст. Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что «начались маневры». А в это время уже почти вся авиация Прибалтийского военного округа была сожжена на аэродромах. Например, из смешанной авиадивизии, долженствовавшей поддерживать 8 Армию, к 15 часам 22 июня осталось 5 или 6 самолетов СБ».

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян (в 1941 г. – начальник оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа Юго-Западного фронта) вспоминает: «Войска, непосредственно осуществлявшие прикрытие государственной границы, имели подробно разработанные планы и документацию до полка включительно. Вдоль всей границы для них были подготовлены полевые позиции. Эти войска представляли из себя первый оперативный эшелон... Войска прикрытия первый оперативный эшелон, дислоцировались непосредственно у границ и начали развертывание под прикрытием укрепленных районов с началом военных действий...

Заблаговременный их выход на подготовленные позиции Генеральным Штабом был запрещен, чтобы не дать повода для провоцирования войны со стороны фашистской Германии».

 

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