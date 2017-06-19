Бесплатный семинар в налоговой

Подробности
Опубликовано: 19.06.2017 19:07
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара 22 июня.

22 июня в программе семинара

  1. Порядок банкротства физических лиц.
  2. Досудебный порядок урегулирования споров.
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
  4. Интернет-сервисы.
  5. Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

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