Помогите раскрыть наркопреступления

Подробности Опубликовано: 19.06.2017 17:41 Автор: ОД

ОМВД России по городскому округу Дубна просит граждан помочь разыскать распространителей и хранителей наркотиков, имеющих растительную основу.

"Уважаемые жители и гости города!

В настоящий момент на территории города проводится оперативно-профилактическая операция "Мак", направленная на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения и стабилизацию оперативной обстановки города.

Если вы стали очевидцем преступления, либо правонарушения или обладаете информацией по вопросам незаконного оборота наркотиков – просьба сообщить по телефонам Дежурной части ОМВД России по г.о. Дубна 8-496-214-71-19 или 8-496-214-72-90, либо по номеру 112.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина"