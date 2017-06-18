И снова гаснет свет

Подробности
Опубликовано: 18.06.2017 10:19
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 19 по 23 июня.

 

№ п/п

 

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

20.06.2017 9:30      

20.06.17 12:30      

п.Темпы ул.Вокзальная д.2-12

Выпиловка

2

20.06.2017 9:00      

20.06.2017 14:00

ул. Рябиновая д.4,6,8; ул.8Марта д.2

Техническое обслуживание

3

21.06.2017 9:00      

21.06.2017 14:00

ул. Сосновая д.1-25; ул.Новогодняя д.2-22;ул.8Марта д.8-18

Техническое обслуживание

4

22.06.2017 9:00

22.06.2017 16:00

ул. Новоподберезская, пер. Хлебозаводской

Замена опоры

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".

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