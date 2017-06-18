И снова гаснет свет
- Подробности
- Опубликовано: 18.06.2017 10:19
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 19 по 23 июня.
|
№ п/п
|
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
20.06.2017 9:30
|
20.06.17 12:30
|
п.Темпы ул.Вокзальная д.2-12
|
Выпиловка
|
2
|
20.06.2017 9:00
|
20.06.2017 14:00
|
ул. Рябиновая д.4,6,8; ул.8Марта д.2
|
Техническое обслуживание
|
3
|
21.06.2017 9:00
|
21.06.2017 14:00
|
ул. Сосновая д.1-25; ул.Новогодняя д.2-22;ул.8Марта д.8-18
|
Техническое обслуживание
|
4
|
22.06.2017 9:00
|
22.06.2017 16:00
|
ул. Новоподберезская, пер. Хлебозаводской
|
Замена опоры
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".