И снова гаснет свет

Подробности Опубликовано: 18.06.2017 10:19 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 19 по 23 июня.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 20.06.2017 9:30 20.06.17 12:30 п.Темпы ул.Вокзальная д.2-12 Выпиловка 2 20.06.2017 9:00 20.06.2017 14:00 ул. Рябиновая д.4,6,8; ул.8Марта д.2 Техническое обслуживание 3 21.06.2017 9:00 21.06.2017 14:00 ул. Сосновая д.1-25; ул.Новогодняя д.2-22;ул.8Марта д.8-18 Техническое обслуживание 4 22.06.2017 9:00 22.06.2017 16:00 ул. Новоподберезская, пер. Хлебозаводской Замена опоры

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".