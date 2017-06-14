На кладбище Дубны пойдут дополнительные автобусы

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Опубликовано: 14.06.2017 15:30
Автор: ОД

Дополнительные автобусные рейсы на Сергиево-Демидовское кладбище будут ходить с 3 июля по будним дням.

 

Маршрут к дубненскому кладищу, расположенному в Кимрском районе Тверской области в районе деревни Демидовка, организует ИП Насонов П.А.

Автобусы из Дубны будут отправляться от ул. Березняка в 08:30, 10:00, 11:30.
От кладбища они будут уходить в 09:30, 11:00, 12:30.

Справочная информация по телефонам: 8 496 212 01 84 или  8 915 206 83 69

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