На кладбище Дубны пойдут дополнительные автобусы

Подробности Опубликовано: 14.06.2017 15:30 Автор: ОД

Дополнительные автобусные рейсы на Сергиево-Демидовское кладбище будут ходить с 3 июля по будним дням.

Маршрут к дубненскому кладищу, расположенному в Кимрском районе Тверской области в районе деревни Демидовка, организует ИП Насонов П.А.

Автобусы из Дубны будут отправляться от ул. Березняка в 08:30, 10:00, 11:30.

От кладбища они будут уходить в 09:30, 11:00, 12:30.



Справочная информация по телефонам: 8 496 212 01 84 или 8 915 206 83 69