Портал Госуслуги все еще недостаточно популярен у дубненцев

Подробности Опубликовано: 15.06.2017 12:47 Автор: ОД

Дубненский отдел ГИБДД спешит напомнить, что получить от Госавтоинспекции желаемое намного проще с помощью Интернета.

"Уважаемые автовладельцы!



ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг.

Обращение через портал существенно экономит ваше время, вы самостоятельно выбираете удобный для вас день и обращаетесь за необходимой вам услугой.

Для получения более подробной информации вы можете позвонить по тел. 212-24-78".



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С уважением,

ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна