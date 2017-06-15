Портал Госуслуги все еще недостаточно популярен у дубненцев
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- Опубликовано: 15.06.2017 12:47
- Автор: ОД
Дубненский отдел ГИБДД спешит напомнить, что получить от Госавтоинспекции желаемое намного проще с помощью Интернета.
"Уважаемые автовладельцы!
ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг.
Обращение через портал существенно экономит ваше время, вы самостоятельно выбираете удобный для вас день и обращаетесь за необходимой вам услугой.
Для получения более подробной информации вы можете позвонить по тел. 212-24-78".
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С уважением,
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна