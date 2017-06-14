От туалетов и дорог до Дня молодежи в Дубне

Подробности Опубликовано: 14.06.2017 14:13 Автор: Наталия Теряева

Журналисты на очередном брифинге в администрации Дубны спросили руководство города обо всем, что только можно было придумать.

Руководители города заранее хорошо подготовились, отвечали коротко и бойко.

Мы тоже изложим коротко и самую суть затронутых тем.

Аутсорсинг питания для детсадовцев

Решение о переводе питания в детсадах Дубны на аутсорсинг принималось коллегиально руководителями детсадов и администрацией города. Решение стало результатом нехватки поваров. По штату детсаду положен один повар. Если он заболевает, готовить еду для детей некому. Выбор подрядчика, который займется приготовлением еды для детсадов, будет проводиться по конкурсу с ограниченным участием. К конкурсу допустят только тех участников, которые уже кормили детсадовцев и воспитанников других социальных учреждений не менее 3 лет и хорошо себя зарекомендовали.

Дороги и тротуары

Ремонт 51 автодороги Дубны начнется уже на этой неделе. Подряд выиграла компания, рекомендованная Мосавтодором и хорошо зарекомендовавашя себя на ремонте областных дорог. В общежитии Дубны уже разместились 30 дорожных рабочих, которые приступят к ремонту как только в город прибудет техника. Прибытие дорожной техники ожидается на этой неделе. К 1 сентября ремонт дорог подрядчик обещает завершить, хотя по контракту срок окончания работ – 15 октября.

Большой ремонт тротуаров и въездов во дворы намечен на следующий год. На ремонт тротуаров в бюджете заложены 5 млн 750 тыс. рублей.

На тротуаре у торгового комплекса «Маяк» со стороны озера установлена навигация для пешеходов с информацией, что путь вдоль стройки тупиковый. Чтобы добраться по пешеходному тротуару с Большой Волги в район Черной речки, надо идти по стороне проспекта Боголюбова вдоль Макдональдса.

Ремонт школы №4

В школе №4 с зимы масштабно протекает крыша четвертого этажа. С потолка коридора обрушилась штукатурка, в потолке образовалась огромная дыра. Потолки классов четвертого этажа – в пятнах от протечек.

Составленная «Службой заказчика» дефектная ведомость ремонта крыши предполагала смету в объеме 1 млн 200 тыс. рублей. Но в мае у ОД появилась информация, что смету срезали до 200 тыс. рублей.

Прямо сейчас ОИЯИ как шеф школы №4 завершает исключительно качественный ремонт класса №24 на четвертом этаже, где занимается Школа юного инженера «Вектор NICA» и где будут проходить школьные занятия по технологии. Новый дизайн кабинета придумали сами школьники.

Чтобы дети могли учиться в школе №4 без угрозы для здоровья и чтобы усилия ОИЯИ и юных инженеров не были напрасными, крыша школы №4 должна быть отремонтирована качественно, в полном объеме.

На вопрос ОД, как обеспечить контроль за средствами на ремонт школы №4, ответил и.о. заместителя руководителя администрации Дубны Сергей Соколов. Он сказал, что из средств программы развития наукограда на ремонт инфраструктуры школы №4 выделено 3,2 млн рублей. Проведение аукциона по выбору подрядчика ремонтых работ должно привести к экономии средств, и они будут направлены на ремонтные работы в школе №4. Объем сметы отдельно на ремонт крыши Сергей Соколов не назвал, но пообещал вести контроль за целевым расходованием предназначенных для ремонта школы №4 средств.

Вандализм

Для борьбы с вандалами, которые уже успели испортить новые детские площадки в сверах, парках и во дворах Дубны, по всему городу в ближайшее время будут установлены 100 камер уличного наблюдения. Видеокамеры появятся в школах и детсадах Дубны. Отдельные 11 видеокамер будут регистрировать номера автомашин, которые будут замечены в нарушении Правил дорожного движения.

Кафе в бывшем туалете

Кафе со спортивным клубом в здании бывшего туалета в парке у ДК «Мир» еще не достроено. У застройщика закончилось разрешение на реконструкцию. Разрешение продлевается, после чего здание будет достраиваться. Информация о продаже здания на сайтах недвижимости, видимо, ошибочна. Застройщик рад бы его продать, но никто не покупает.

Яхт-клуб на лодочной стоянке

Яхт-клуб на бывшей лодочной стоянке в конце Набережной Менделеева достроен, но подвергся нападению вандалов. Застройщик не поставил объект на кадастровый учет, поэтому яхт-клуб не начал работу.

Летний кинотеатр

Единственный летний кинотеатр в Дубне – так называемый Архитеатр возле бассейна «Архимед», устроенный волонтерами. В июне-июле там установят лавки для зрителей и приведут в порядок кинобудку. В следующем году там будут оборудованы площадка и сцена. В Парке семейного отдыха летнего кинотеатра не будет, он там и не предусматривался.

Причал «Дубна» на Волге

Облицовочная плитка на треугольнике у причала постоянно отпадает из-за сырости. После укладки асфальта будет найдено решение для облицовки без плитки.

Детсад «Созвездие»

Давно ожидаемое открытие детсада «Созвездие» на территории ОЭЗ «Дубна» готовится ко Дню города. Сейчас идет получение акта допуска к электроустановке.

Дом на улице Правды

Аварийный пятиэтажный панельный дом на улице Правды снесут, когда будет определен застройщик этого участка. Администрация ждет застройщика, который вместо сносимого возведет новый дом.

Молодежь

Обещанный администрацеий города молодежный центр в Дубне уже появился 17 января нынешнего года. Его возглавила Алена Федорова. Центр обустравиается в левом крыле здания администрации и с осени откроет двери для посетителей.

День молодежи в Дубне отпразднуют 24 июня в Парке семейного отдыха.