И вновь отключают свет

Подробности Опубликовано: 12.06.2017 14:28 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 13 по 16 июня.

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 14.06.2017 9:00 14.06.2017 14:00 ул. Ленина 56-70, Левобережная 9-17, Октябрьская 44а-83, пер. Школьный 37-61, Октябрьский 25-45 Замена опоры 2 15.06.2017 9:00 15.06.2017 14:00 ул. Спортивная, 6-65, пер. Спортивный, СК Заря, АБЗ ул. Спортивная Монтаж разрядников ВЛ-10кВ, выправка опор 3 16.06.2017 9:30 16.06.2017 14:00 ул. Ленина 41-66, Левобережная 1-7 Выпиловка