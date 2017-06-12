И вновь отключают свет

Подробности
Опубликовано: 12.06.2017 14:28
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 13 по 16 июня.

 С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".

№ п/п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

14.06.2017 9:00

14.06.2017 14:00      

ул. Ленина 56-70, Левобережная 9-17, Октябрьская 44а-83, пер. Школьный 37-61, Октябрьский 25-45

Замена опоры

2

  

15.06.2017 9:00      

15.06.2017 14:00

ул. Спортивная, 6-65, пер. Спортивный, СК Заря, АБЗ ул. Спортивная

Монтаж разрядников ВЛ-10кВ, выправка опор

3

16.06.2017 9:30      

16.06.2017 14:00

ул. Ленина 41-66,       Левобережная 1-7

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