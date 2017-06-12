И вновь отключают свет
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- Опубликовано: 12.06.2017 14:28
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 13 по 16 июня.
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
14.06.2017 9:00
|
14.06.2017 14:00
|
ул. Ленина 56-70, Левобережная 9-17, Октябрьская 44а-83, пер. Школьный 37-61, Октябрьский 25-45
|
Замена опоры
|
2
|
15.06.2017 9:00
|
15.06.2017 14:00
|
ул. Спортивная, 6-65, пер. Спортивный, СК Заря, АБЗ ул. Спортивная
|
Монтаж разрядников ВЛ-10кВ, выправка опор
|
3
|
16.06.2017 9:30
|
16.06.2017 14:00
|
ул. Ленина 41-66, Левобережная 1-7
|
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