Дубненцам, ищущим работу
- Подробности
- Опубликовано: 11.06.2017 14:46
- Автор: Наталья Борозна
Публикуем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 9 июня 2017г.
АДМИНИСТРАТОР АЗС
АДМИНИСТРАТОР БАРА
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-АРХИВАРИУС
ИНЖЕНЕР НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ УЧАСТОК ГПП-2
ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
ЛОГОПЕД
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ
ОПЕРАТОР АЗС
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
ПОВАР
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
IT СПЕЦИАЛИСТ
ТЕХНИК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕХНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МАТЕЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ЮРИСТ
ГКУ МО Дубненский ЦЗН (г. Дубна ул.9 Мая д.3 тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".