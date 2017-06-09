Программа Дня России в Дубне

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Опубликовано: 09.06.2017 03:40
Автор: ОД

День России Дубна празднует на нескольких площадках города и пригорода.

 

10:00 – В детском загородном лагере «Сосновый бор», в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» стартуют Детские спортивные игры.

16:00 – 17:30 – В Сквере ветеранов на ул. Володарского Муниципальная библиотека левобережья устроит совместный концерт с детской музыкальной школой. Концерт пройдет с разными интерактивными играми, квестами, конкурсами и викторинами.

16:00 – 18:00 – В Парке семейного отдыха Библиотека семейного чтения и Центр национальных культур проведут хороводы с клубом «Русские традиции». Состоится концерт и различные тематические игры. 

17:00 – 20:00 – Праздничная программа у ДК «Октябрь: концерт, конкурс рисунка на асфальте, показ мототехники.

В 19:00 Глава Дубны у входа в ДК Октябрь торжественно откроет праздник и вместе с Героем Советского Союза Владимиром Николаевичем Кондауровым и даст старт эстафете «Парк героев».

Затем состоится флеш-моб «С чего начинается Родина»

 

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