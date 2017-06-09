Торфяники Подмосковья готовят к жаре

Подробности
Опубликовано: 09.06.2017 03:30
Автор: Кирилл Свояков

В связи с потеплением в системы обводнения торфяников Московской области закачиваются дополнительные объемы воды.

 

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала пожароопасного периода в гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников региона закачано свыше 400 тысяч кубометров воды.

В настоящее время в связи с теплой погодой (+22°C и выше) ведется перекачка воды из природных водоемов практически во все гидросооружения систем обводнения торфяников Московской области. Благодаря этому уровень воды в системах обводнения поддерживается на достаточном уровне для надежной профилактики возникновения торфяных пожаров.

Мониторинг гидротехнических сооружений проводится сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в ежедневном режиме. Помимо контроля за уровнем воды, специалисты МОС АВС проверяют техническую исправность сооружений, при необходимости проводят ремонтные работы.

В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря этому на протяжении последних лет на территории региона удаётся предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.

В лесах Подмосковья установился второй (местами третий) класс пожарной опасности (максимальный класс – пятый). Всего с начала пожароопасного периода на территории Московской области зафиксировано 60 локальных природных пожаров, все они были оперативно обнаружены и ликвидированы на ранней стадии. Это более чем в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (96 пожаров).

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

Программа Дня России в Дубне

Торфяники Подмосковья готовят к жаре

«Система-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» найдут мес…

Требуется полицейский-кинолог

Минфин РФ просит у граждан живописные фо…

Проспект Боголюбова в Дубне перекрыли

В Дубне ищут участников обороны Сталингр…

Волшебник в голубом вертолете в Дубну де…

Охрана общественного порядка усиливается

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Волжский автомобильный завод запустил в производство битопливную Ладу Весту
Русская компания волжский автомобильный завод начала серийное производство ...

Руководитель Минстроя спрогнозировал падение объемов ввода жилья в Российской Федерации
Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщает корреспондент ...

Английские специалисты назвали Google, Apple и Microsoft самыми дорогими брендами мира
Также учитывались разные финансовые и бизнес показатели компаний, информирует ...

Предприниматели поставили Хабаровский край на 8 место в рейтинге гостеприимства для бизнеса
По достоверной предварительной информации «Парламентской газеты», помощник ...

Средний Урал вошёл в ТОП-3 регионов Российской Федерации с лучшим деловым гостеприимством
Эти данные следуют из очередного рейтинга, составленного телевизионным каналом ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться