Торфяники Подмосковья готовят к жаре

Подробности Опубликовано: 09.06.2017 03:30 Автор: Кирилл Свояков

В связи с потеплением в системы обводнения торфяников Московской области закачиваются дополнительные объемы воды.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала пожароопасного периода в гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников региона закачано свыше 400 тысяч кубометров воды.

В настоящее время в связи с теплой погодой (+22°C и выше) ведется перекачка воды из природных водоемов практически во все гидросооружения систем обводнения торфяников Московской области. Благодаря этому уровень воды в системах обводнения поддерживается на достаточном уровне для надежной профилактики возникновения торфяных пожаров.

Мониторинг гидротехнических сооружений проводится сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в ежедневном режиме. Помимо контроля за уровнем воды, специалисты МОС АВС проверяют техническую исправность сооружений, при необходимости проводят ремонтные работы.

В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря этому на протяжении последних лет на территории региона удаётся предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.

В лесах Подмосковья установился второй (местами третий) класс пожарной опасности (максимальный класс – пятый). Всего с начала пожароопасного периода на территории Московской области зафиксировано 60 локальных природных пожаров, все они были оперативно обнаружены и ликвидированы на ранней стадии. Это более чем в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (96 пожаров).