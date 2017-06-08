«Система-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» найдут место ДТП

Подробности Опубликовано: 08.06.2017 11:12 Автор: Никита Крутиков

В Московской области «Система-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» объединили усилия с целью повышения оперативности реагирования экстренных служб на ДТП.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, на территории Подмосковья налажено взаимодействие областной «Системы-112» с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА ГЛОНАСС». Благодаря этому планируется повысить оперативность реагирования экстренных служб на сложные дорожно-транспортные происшествия.

В первую очередь планируется повысить оперативность реагирования в случаях, когда пострадавшие сами не в состоянии вызвать необходимую помощь - к примеру, если они находятся в результате аварии в бессознательном состоянии. Возможности системы «ЭРА ГЛОНАСС» позволяют сообщить о факте и месте ДТП без участия человека – при условии, если автомобиль оборудован соответствующим прибором. Данные приборы теперь будут автоматически передавать информацию о ДТП оператору ближайшей диспетчерской службы «Системы-112» на территории Московской области. Кроме того, совершить вызов экстренных служб с помощью оборудования «ЭРА ГЛОНАСС» можно и вручную — нажатием специальной кнопки SOS.

Перед подписанием соглашения о взаимодействии специалистами были проведены успешные испытания информационного взаимодействия «Системы-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» на территории Московской области.

«Организация взаимодействия «Системы-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» - это одно из множества мероприятий, реализуемых в Московской области с целью снижения гибели людей на дорогах. При реагировании на ДТП с пострадавшими крайне важна оперативность оказания помощи. Благодаря внедрению «Системы – 112» нам уже удалось повысить оперативность реагирования экстренных служб на сложные происшествия, требующие комплексного реагирования, более чем на 2 минуты. В настоящее время работа по совершенствованию алгоритмов реагирования на экстренные вызовы продолжается», - отметил Дмитрий Пестов.

Региональная «Система-112» Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении её работы задействовано более 3500 специалистов – это операторы, психологи, IT-специалисты и т.д. Она начала функционировать 1 июня 2015 года, за это время на номер «112» поступило более 15,6 миллионов звонков. Ежедневно операторы обрабатывают около 20 тысяч вызовов.