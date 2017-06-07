Требуется полицейский-кинолог

Подробности Опубликовано: 07.06.2017 15:07 Автор: ОД

Дубненская полиция приглашает на службу младшего инспектора-кинолога.

"Уважаемые жители города!

В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Московской области в г.о. Дубна имеется вакантная должность младшего инспектора-кинолога (аттестованный состав).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в рядах Вооруженных Сил, имеющих среднее (полное) образование и способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья (категория А) выполнять служебные обязанности, возложенные на сотрудника полиции. Опыт работы с собаками приветствуется.

Денежное довольствие составляет от 30 тысяч рублей.

О поступлении на службу можно узнать по телефону: 8(496)214-76-75".

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г. о. Дубна М.С. Ватолина