Требуется полицейский-кинолог
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- Опубликовано: 07.06.2017 15:07
- Автор: ОД
Дубненская полиция приглашает на службу младшего инспектора-кинолога.
"Уважаемые жители города!
В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Московской области в г.о. Дубна имеется вакантная должность младшего инспектора-кинолога (аттестованный состав).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в рядах Вооруженных Сил, имеющих среднее (полное) образование и способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья (категория А) выполнять служебные обязанности, возложенные на сотрудника полиции. Опыт работы с собаками приветствуется.
Денежное довольствие составляет от 30 тысяч рублей.
О поступлении на службу можно узнать по телефону: 8(496)214-76-75".
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г. о. Дубна М.С. Ватолина