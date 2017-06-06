Минфин РФ просит у граждан живописные фото

Подробности
Опубликовано: 06.06.2017 06:11
Автор: ОД

Минфин России приглашает всех желающих отправить фотографии живописной флоры и фауны России на выставку.

 

Фотоэкспозиция готовится в Центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации. Ее тема: «Россия – край родной». Если у вас есть 5-10 фотографий наиболее живописных уголков природы Подмосковья, а также наиболее удачных фотографий представителей животного мира, то направляйте их на выставку для финансистов в срок до 16.06.2017 на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фотографии должны быть разрешением не менее 300 dpi, 600 х 900, размер файла 4,5 мб и более. Не забудьте указать о своем авторском согласии на использование работ для фотоэкспозиции Министерства финансов Российской Федерации. Если вы, конечно, согласны. Впрочем, если вы не согласны, то и направлять не стоит.

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