Проспект Боголюбова в Дубне перекрыли

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Опубликовано: 04.06.2017 06:48
Автор: Кирилл Свояков

Проспект Боголюбова на участке от пересечения с улицей Понтекорво до пересечения с улицей Попова перекрыт с 3 июня на несколько месяцев.

Остановить движение транспорта на части проспекта пришлось в связи со строительством транспортной развязки для моста через Волгу.

Из-под кругового перекрестка проспекта Боголюбова с улицей Вернова будут выносить все инженерные коммуникации. Это нужно сделать, чтобы расширить круговой перекресток с одной до двух полос. Ведь мост через Волгу будет четырехполосным – по две полосы в каждом направлении.

Согласно новой разметке, пересекать двойную сплошную на проспекте Боголюбова можно будет только для разворота у забора кругового перекрестка Боголюбова–Вернова автомобилям, выезжающим из дворов четной стороны проспекта (квартал 24, дома №16, 16-А,Б, 20 на проспекте Боголюбова). Пересечение двойной сплошной в обратную сторону запрещено.

Движение по проспекту возобновится после завершения работ, предположительно, к концу 2017 года.

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