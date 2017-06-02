В Дубне ищут участников обороны Сталинграда

Подробности Опубликовано: 02.06.2017 18:12 Автор: ОД

Дубненское управление социальной защиты населения разыскивает участников обороны Сталинграда среди жителей города. Найдется ли хоть один такой?

"Уважаемые участники Сталинградской битвы!

В связи с празднованием 2 февраля 2018 года 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве ведется подготовка к празднованию памятной даты – Дня воинской славы России.

Дубненское управление социальной защиты населения проводит уточнение списков участников Сталинградской битвы (из числа участников Великой Отечественной войны) и лиц, награжденных медалью "За оборону Сталинграда".

Просим участников Сталинградской битвы позвонить в Дубненское управление социальной защиты населения по телефону 8 (49621) 2-70-95".